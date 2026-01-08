Darum gehts
- Strassenglätte entsteht durch verringerten Reibungswiderstand auf der Fahrbahnoberfläche
- Schwierigkeiten beim Bremsen, Lenken und Anfahren erhöhen Unfallrisiko erheblich
- Winterliche Bedingungen fordern von Fahrern erhöhte Vorsicht und angepasste Geschwindigkeit
Nach tiefen Temperaturen und Schneefall ist es am Donnerstagmorgen schweizweit glatt auf den Strassen. Meteo Schweiz hat Gefahrenstufe 2 (mässige Gefahr) für praktisch alle Regionen herausgegeben. Autofahrern sollten ihre Geschwindigkeit anpassen und Informationen über die Verkehrslage einholen.
Im Wallis und im Berner Oberland gilt nach wie vor eine Schneewarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr). Es ist bis Sonntag mit Mengen bis 80 Zentimeter zu rechnen. Die stärkste Phase ist für Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen prognostiziert.
Schneewarnung der Stufe 3 im Wallis
Am Freitag zieht zudem ein Bombenzyklon vom Atlantik Richtung Europa. Zunächst erreicht der Sturm die Benelux-Staaten und schliesslich Deutschland. «Die Schweiz wird nicht vom Sturmtief selbst getroffen, aber von dessen Windfeld», sagte Meterologe Michael Eichmann von «Meteo News» zu Blick.
Bist du selbst von Schnee und Eis betroffen? Wie machst du dich winterfest? Schickt uns eure Tipps, Bilder und Videos per Whatsapp (079 813 80 41) oder über den Leserreporter-Button in der Blick-App!
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen