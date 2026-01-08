Am Donnerstagmorgen warnt der Bund in vielen Regionen vor anfrierendem Regen. Autofahrer sollen sich vor Antritt ihrer Fahrt über Strassenverhältnisse informieren. Im Wallis und Berner Oberland gilt nach wie vor eine Schneewarnung.

Darum gehts Strassenglätte entsteht durch verringerten Reibungswiderstand auf der Fahrbahnoberfläche

Schwierigkeiten beim Bremsen, Lenken und Anfahren erhöhen Unfallrisiko erheblich

Janine Enderli Redaktorin News

Nach tiefen Temperaturen und Schneefall ist es am Donnerstagmorgen schweizweit glatt auf den Strassen. Meteo Schweiz hat Gefahrenstufe 2 (mässige Gefahr) für praktisch alle Regionen herausgegeben. Autofahrern sollten ihre Geschwindigkeit anpassen und Informationen über die Verkehrslage einholen.

Im Wallis und im Berner Oberland gilt nach wie vor eine Schneewarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr). Es ist bis Sonntag mit Mengen bis 80 Zentimeter zu rechnen. Die stärkste Phase ist für Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen prognostiziert.

Schneewarnung der Stufe 3 im Wallis

Am Freitag zieht zudem ein Bombenzyklon vom Atlantik Richtung Europa. Zunächst erreicht der Sturm die Benelux-Staaten und schliesslich Deutschland. «Die Schweiz wird nicht vom Sturmtief selbst getroffen, aber von dessen Windfeld», sagte Meterologe Michael Eichmann von «Meteo News» zu Blick.

