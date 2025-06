Florian Willet, Schlüsselfigur im Sarco-Sterbehilfe-Fall, ist tot. Sein Suizid könnte Auswirkungen auf das laufende Strafverfahren haben, das die Legalität der umstrittenen Suizidkapsel in der Schweiz klären sollte.

1/5 Sarco-Geschäftsführer Florian Willet ist tot. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Florian Willet, Präsident von The Last Resort, ist durch Suizid verstorben

Willet war bei erstem Sarco-Einsatz dabei und sass in Untersuchungshaft

47-Jähriger starb am 5. Mai in Deutschland, Staatsanwaltschaft erfuhr erst kürzlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Sein Geschäft war der Tod. Sarco-Geschäftsführer Florian Willet (†47) hatte wohl deswegen auch klare Vorstellungen für sein eigenes Ableben. «Lange bevor ich krank wäre. Einfach bei einem Unfall, der mich tötet, noch bevor ich merke, was passiert. Das wäre die perfekte Situation: nicht über den Tod nachdenken zu müssen, sondern vom Tod überrascht zu werden», sagte er vergangenes Jahr zu Blick.

Jetzt ist Willet tatsächlich gegangen. Er ist durch Suizid gestorben, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Weitere Details dazu sind nicht bekannt. Nur so viel bestätigt die Sterbehilfeorganisation Exit International: Willet ist am 5. Mai in Deutschland, seiner Heimat, gestorben.

Der 47-Jährige und der Einsatz der Todeskapsel Sarco sorgten im vergangenen Jahr für Schlagzeilen. Willet wurde im September verhaftet und sass in U-Haft, nachdem die Suizidkapsel Sarco Ende September bei einer Waldhütte im Kanton Schaffhausen genutzt worden war. Eine 64-jährige US-Amerikanerin starb darin.

Aus eigenem Antrieb betreten und den Knopf gedrückt

Willet war die einzige Person gewesen, die beim Suizid dabei war. Er hatte das Ableben der Frau als «friedlich, schnell und würdevoll» beschrieben. Der Tod fand unter freiem Himmel, unter einem Baldachin aus Bäumen, in einem privaten Waldstück nahe der schweizerisch-deutschen Grenze statt. Die Frau habe seit vielen Jahren an einer Reihe schwerwiegender Problemen im Zusammenhang mit einer schweren Immunschwäche gelitten, teilt Stewart mit.

1:50 «An den Füssen wird es kühl»: So funktioniert der Tod in der Kapsel

Die Verantwortlichen um Kapsel-Erfinder Philip Nitschke bestritten Medien immer vehement, dass jemand beim Tod der sterbewilligen Person «nachgeholfen» habe. Die Amerikanerin habe die Kapsel aus eigenem Antrieb betreten, den Deckel selbstständig geschlossen und selbst auf den Knopf gedrückt, um ihr Leben zu beenden. Der Tod im Sarco wird dabei durch Stickstoff herbeigeführt.

Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net