Einbruchsserie in Schaffhauser Gastrobetrieben setzt sich fort

Drei weitere Einbrüche in Stein am Rhein SH, möglicherweise dieselbe Täterschaft

Marian Nadler Redaktor News

Seit Wochen haben es Diebe auf Schaffhauser Gastrobetriebe abgesehen. Unter anderem erwischte es die Villa Sommerlust, wo die Täter einen Safe und teuren Champagner erbeuteten. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren – und vermeldet am Dienstag drei weitere Einbrüche.

In der Zeitspanne zwischen etwa 16.15 Uhr am Sonntagnachmittag und etwa 7.30 Uhr am Montagmorgen brach eine unbekannte Täterschaft in ein Hotel am Adlergässli in Stein am Rhein ein. Gemäss ersten Ermittlungen der Schaffhauser Polizei wurde bei diesem Vorfall nichts gestohlen.

Zwischen 1 Uhr und etwa 8 Uhr am Montagmorgen verübten Unbekannte einen Einbruchdiebstahl in eine Lounge-Bar an der Oehningerstrasse in Stein am Rhein. Was bei diesem Einbruchsdelikt gestohlen wurde, ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei.

In der Zeitspanne zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr verübten Unbekannte einen Einbruchdiebstahl in einen Gastrobetrieb an der Schifflände in Stein am Rhein. Auch das Deliktsgut dieses Vorfalles ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Aufgrund des identischen Tatzeitraumes und der geografischen Nähe schliesst die Schaffhauser Polizei nicht aus, dass ein und dieselbe Täterschaft für alle drei Einbruchsdelikte verantwortlich sein könnte. Wer etwas Merkwürdiges beobachtet hat, kann sich bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale unter der Telefonnummer +41 52 624 24 24 melden.