Polizei schnappt 15-jährigen Einbrecher

In Schaffhausen

Die Schaffhauser Polizei hat einen Jugendlichen verhaftet, der in der Stadt Schaffhausen sieben Einbrüche begangen haben soll. Foto: Keystone

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mit Unterstützung der Luzerner Polizei konnte der Jugendliche am 26. November in Luzern festgenommen werden, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilte.

Die bisherigen Ermittlungen deuten drauf hin, dass der 15-Jährige zwischen dem 22. und 24. November in der Stadt Schaffhausen sieben Einbrüche begangen hat, viermal soll er dabei in Restaurants eingestiegen sein. Die Polizei klärt nun ab, ob der Jugendliche weitere Taten begangen hat.