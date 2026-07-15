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Schaffhausen
Unwetter in der Schweiz haben Hemishofen erreicht
Leservideo zeigt
Starkes Gewitter mit viel Hagel zieht über Hemishofen SH
Auch am Mittwoch ziehen heftige Gewitter über die Schweiz. In Hemishofen im Kanton Schaffhausen hagelt es.
Publiziert: 15:43 Uhr
|
Aktualisiert: 15:55 Uhr
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