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Starkes Gewitter mit viel Hagel zieht über Hemishofen SH

Auch am Mittwoch ziehen heftige Gewitter über die Schweiz. In Hemishofen im Kanton Schaffhausen hagelt es.
Publiziert: 15:43 Uhr
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Aktualisiert: 15:55 Uhr
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