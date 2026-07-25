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Schaffhausen
Gastronom in Stein am Rhein über Gästemangel wegen Hitze
Gastronom in Stein am Rhein
«In der letzten Hitzewelle ist unser Umsatz um 50% gesunken»
Wenn die Schiffahrtsgesellschaft schlecht läuft, läuft auch das Geschäft der Gastronomen in Stein am Rhein schlecht.
Publiziert: 00:04 Uhr
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Sebastian Babic
Reporter Blick
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