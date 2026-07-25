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Schaffhausen
Rhein: Warme Temperaturen werden für Fische zum Problem
Fischsterben im Rhein
«Es ist ein Kampf gegen Windmühlen geworden»
Das Wasser im Rhein ist viel zu warm – das sorgt für die Fische für Probleme. Auf Dauer können die Tiere nicht mehr überleben.
Publiziert: 00:04 Uhr
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Sebastian Babic
Reporter Blick
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