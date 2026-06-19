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Schaffhausen
Bireweich zeigt nach Freispruch den Doppeladler
«Bring en hei»
Bireweich zeigt nach Freispruch den Doppeladler
Bireweich sagt nach seinem Triumph vor Gericht, er sei nicht hundertprozentig sicher gewesen, dass er freigesprochen werden würde.
Publiziert: vor 23 Minuten
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