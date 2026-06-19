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Bireweichs Verteidiger
«Möchte Euphorie nicht dämpfen, aber...»

Vor dem Gerichtsgebäude äussert sich der Anwalt von Influencer Mirco Casorelli, Walter Haefelin.
Publiziert: vor 8 Minuten
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