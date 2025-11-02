Darum gehts
- Regen und sinkende Temperaturen prägen das Wetter am Sonntag
- Tessin bleibt überwiegend regnerisch, ausser in Luganese und Mendrisotto
- Vereinzelt bis abends, ansonsten bis Sonntagnachmittag nass
Trübe Aussichten am Sonntag. Meteo News warnt vor anhaltendem Regen. Und das in der gesamten Schweiz – fast jedenfalls.
Besonders zäh ist der Regen im Tessin. Bis 20 Uhr am Sonntag soll es gemäss Meteo News hier regnen. Nur im Luganese und im Mendrisotto bleibt das Wetter den gesamten Sonntag über freundlich.
Einen weiteren Lichtblick gibts im Unterengadin und im Münstertal. Hier bleibt es gemäss den Wetterexperten ebenfalls trocken.
Regen hält in einigen Regionen länger anhalten
In den restlichen Teilen der Schweiz hält sich der Dauerregen mindestens bis Sonntagmittag. In der Westschweiz verziehen sich die Regenwolken voraussichtlich gegen 12 Uhr. Gleiches gilt für den Nordwesten.
Der Kanton Bern ist aus Wettersicht zweigeteilt. In der Stadt Bern könnte es bereits ab Mittag wieder freundlicher werden. Im Berner Oberland gilt die Regenwarnung unterdessen noch bis 15 Uhr.
Im Südwesten, der Zentralschweiz, dem gesamten Kanton Zürich und der Ostschweiz verziehen sich die Regenwolken voraussichtlich erst gegen 15 Uhr.
Temperaturen sinken, bevor sie wieder steigen
Am Sonntag wird es nicht nur nass. Auch die Temperaturen sinken. «Ausgehend von einem Tief über Nordeuropa überquert uns heute Sonntag eine aktive Kaltfront», schreiben die Wetterexperten von Meteo News.
Immerhin lässt die Sonne nicht allzu lange auf sich warten. Schon in der kommenden Woche könnte es stellenweise wieder schöner werden. «So gibt es möglicherweise für den Rest der Woche auf den Bergen oft sonniges und mildes Wetter, während über dem Flachland teilweise Nebelfelder liegen», schreibt Roger Perret von Meteo News in seinem Blogeintrag.
Mehr zum verfrühten «Martini-Sommer» erfährst du in diesem Artikel.