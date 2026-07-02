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Rauchsäule ist weit zu sehen
Fahrzeug steht bei Wülflingen komplett in Flammen

Ein Leservideo zeigt, wie ein Auto auf der Autobahn bei Winterthur komplett in Flammen steht.
Publiziert: 21:24 Uhr
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