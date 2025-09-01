Ein Einbruchsversuch in ein Waffengeschäft in Bülach ZH führte am frühen Montagmorgen zur Festnahme eines 27-jährigen Belgiers. Die Kantonspolizei Zürich prüft mögliche Verbindungen zu ähnlichen Fällen der letzten Wochen und Monate.

1/2 Es ist nicht der erste Einbruch in einen Waffenladen. Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Am frühen Montagmorgen haben Einbrecher versucht, in Bülach ZH in ein Waffengeschäft einzubrechen. Die Kantonspolizei Zürich hat einen tatverdächtigen Mann verhaftet.

Etwa um 3.45 Uhr sei der Alarm eingegangen, heisst es in einer Mitteilung. Die sofort ausgerückten Kantonspolizisten stellten einen Einbruchsversuch fest. In der Nähe des Tatorts konnten sie einen Mann ausmachen und festnehmen. Der 27-jährige Belgier wird nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Am Tatort sicherten Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich FOR Spuren. Die Kantonspolizei Zürich prüft bei ihren Ermittlungen einen Zusammenhang zu weiteren, ähnlich gelagerten Delikten – beispielsweise zu einem Einbruchsversuch in Pfungen vom Juli. Denn: In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu ähnlichen Fällen. Hier erfährst du, was dahinter stecken könnte.