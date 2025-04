Am Dienstag wurde gegen 10.20 Uhr eine tote Wölfin aufgefunden. Das Tier wurde im Rahmen der Nachsuche wegen eines gerissenen und eines toten Eselfohlens gefunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Trächtige Wölfin in Schattenhalb BE widerrechtlich erlegt

1/2 In der Gemeinde Schattenhalb wurde eine tote trächtige Wölfin aufgefunden. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Die Kantonspolizei Bern informiert am Donnerstagmittag über eine tote Wölfin. Das Tier wurde im Rahmen einer Nachsuche aufgefunden. Die Suche wurde durchgeführt, weil in der Nacht auf Montag ein Eselfohlen in der Gemeinde Schattenhalb bei Meiringen ein Eselfohlen von einem Wolf gerissen wurde und ein weiteres seither vermisst wird.

Die tote Wölfin war trächtig, wie die Polizei schreibt. «Ob es sich bei dem Tier um die Wölfin handelt, die für den Riss verantwortlich ist, wird derzeit abgeklärt», heisst es in der Mitteilung. Auf erste Untersuchungen gestützt ist davon auszugehen, dass die Wölfin widerrechtlich erlegt wurde.

In diesem Zusammenhang sucht die Kantonspolizei Bern nach Personen, die am Dienstagmorgen im Bereich der Örtlichkeit Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.