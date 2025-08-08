Bei einem Verkehrsunfall musste ein 34-jähriger Mann aus einem Auto befreit werden. Wie Bilder zeigen, wurde das ganze Dach auf der Fahrerseite eingedrückt, und die Windschutzscheibe war geborsten.

1/4 In Pfyn TG kam es zu einem Unfall. Die Frau im hinteren Auto blieb unverletzt. Foto: BRK News

Angela Rosser Journalistin News

In Pfyn im Kanton Thurgau ereignete sich kurz nach 9.30 Uhr ein Auffahrunfall. Dabei wurde ein 34-jähriger Mann mittelschwer verletzt, erklärt die Polizei gegenüber BRK News. «Der Mann musste ins Spital gebracht werden», sagt die Polizei.

Die Person im hinteren Auto, eine 24-jährige Frau, blieb unverletzt. Beide waren auf der Hauptstrasse Richtung Felben unterwegs, als der vordere Lenker abbremste. Die Feuerwehr rettete den Verletzten aus seinem schwarzen BMW.

Die Kantonspolizei Thurgau sucht aktuell nach Personen, die den Unfall beobachtet haben oder andere nützliche Erkenntnisse liefern können.