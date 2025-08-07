Am Mittwochabend kam es zu einem tödlichen Bergunfall. Eine 66-jährige Frau stürzte einen Abhang hinunter und verstarb.

Angela Rosser Journalistin News

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, kam es auf der Nordseite des Nädligers bei Wildhaus SG zu einem schweren Bergunfall. Gemäss ersten Erkenntnissen war die 66-jährige Frau mit ihrem Begleiter auf einem Bergwanderweg unterhalb des Nädligers talwärts unterwegs.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt, stürzte die Frau aus noch ungeklärten Gründen einen Abhang hinunter. Bei dem Sturz von rund 50 Höhenmeter zog sie sich tödliche Verletzungen zu. Die Unfallursache wird untersucht.