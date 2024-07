Polizei schnappt Tankstellenräuber (26)

Die Kantonspolizei Thurgau ermittelte einen mutmasslichen Tankstellenräuber. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am 4. Mai sowie am 26. Juni überfiel ein vermummter Täter die BP-Tankstelle in Arbon, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Montag in einer Mitteilung. Er bedrohte die Angestellten jeweils mit einer Waffe und forderte Bargeld. In beiden Fällen floh er mit mehreren hundert Franken.

Die Ermittlungen hätten zum 26-Jährigen geführt. Nebst den beiden Raubüberfällen wird der Festgenommene auch verdächtigt, einen Einbruchdiebstahl in eine Werkhalle in Arbon verübt zu haben.