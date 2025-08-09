Darum gehts
- Auto kollidierte bei Autobahnausfahrt T14 mit Leitplanke
- Das Fahrzeug wurde zuvor in Müllheim TG gestohlen
- Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken
Gegen 6.30 Uhr wurde der Kantonalen Notrufzentrale im Thurgau bei der Autobahnausfahrt T14 ein mit einer Leitplanke kollidiertes Auto gemeldet. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau fanden vor Ort ein verlassenes Auto vor, das frontal mit der Leitplanke der Hauptstrasse kollidiert war. Die Abklärungen ergaben, dass das Fahrzeug kurz zuvor in Müllheim TG entwendet worden war.
Zur Sicherung der Spuren rückte der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau an. Die Ermittlungen zum Täter und zum Unfallhergang wurden aufgenommen. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken.
Wer Angaben zum Unfallhergang oder zum Täter machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, soll sich beim Kantonspolizeiposten Müllheim unter 058 345 26 70 melden.