In Bottighofen TG hat die Kantonspolizei am Donnerstagabend eine alkoholisierte Autofahrerin gestoppt. Die Deutsche schlief hinter dem Steuer ein, nachdem sie im Güttingerwald einen Unfall verursacht hatte.

Die Kantonspolizei Thurgau entdeckte eine Fahrerin, die hinter dem Steuer eingeschlafen war. Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Valentin Köpfli Redaktor News

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau haben am Donnerstagabend in Bottighofen eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass auf der Hauptstrasse in Richtung Bottighofen eine Person mit dem Auto in unsicherer Fahrweise unterwegs sei.

Kurze Zeit später fand die Polizeipatrouille eine Deutsche (54), die hinter dem Steuer des gesuchten Fahrzeuges schlief. Bei der alkoholisierten Frau wurden eine Blutentnahme und eine Urinprobe angeordnet. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau ausserdem einen Sachschaden an der Front des Autos fest. Abklärungen ergaben, dass die Fahrerin im Güttingerwald mit einem Randleitposten kollidiert war.