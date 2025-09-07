Beim Brand eines Autos wurde am Samstagabend in Kreuzlingen TG ein Mann schwer verletzt. Passanten konnten ihn retten. Die Kantonspolizei Thurgau sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Die Kapo Thurgau sucht Zeugen des Vorfalls. Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Darum gehts Auto brennt auf Parkplatz, Fahrer schwer verletzt gerettet

Passanten retteten bewusstlosen Fahrer vor Eintreffen der Einsatzkräfte

24-jähriger Autofahrer schwer verletzt, Sachschaden mehrere Zehntausend Franken

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz nach 22 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass auf einem Parkplatz an der Bärenstrasse ein Auto brenne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau hatten Passanten den bewusstlosen Fahrer des Autos bereits aus dem Fahrzeug gerettet. Die Polizeipatrouille konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Kreuzlingen löschen.

Der 24-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken. Die Brandursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Wer Angaben zum Brand machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen unter 058 345 20 00 zu melden.