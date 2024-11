1/7 Visar H.* (44) soll im April 2023 seine Ehefrau mit Messerstichen und Würgen umgebracht haben. Foto: zVg

Auf einen Blick Mann tötet Ehefrau nach Fremdgehen. Staatsanwaltschaft fordert 17 Jahre Haft

Täter stach achtmal zu und würgte Opfer. Danach duschte und rauchte er

44-Jähriger soll nach 17 Jahren Haft für 15 Jahre ausgewiesen werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Am 14. April 2023, kurz nach 11 Uhr klingelte bei der Notrufzentrale im Kanton Thurgau das Telefon. Am Hörer: Visar H.*, heute 44 Jahre alt. Der Mann gab an, soeben seine Frau tödlich verletzt zu haben.

Die Beamten fanden an diesem Freitag am Wohnort der 5-köpfigen Familie die tote Ehefrau von Visar H., Zana H.* (†39) vor. Der mutmassliche Täter liess sich vor dem Haus «widerstandslos festnehmen», sagte damals ein Polizeisprecher gegenüber Blick.

Nun sitzt Visar H. auf der Anklagebank – der Vorwurf lautet auf Mord. Neue Details aus der Anklageschrift sollen belegen, wie skrupellos der Täter vorgegangen sein soll. Demgemäss soll Visar H. an diesem Morgen «gekränkt» und «gedemütigt» gewesen sein.

Denn seine Frau Zana H. soll ihm fremdgegangen sein – mehrmals. Am Morgen des 14. April habe er in der Wohnung in Erlen TG ein «circa 16,5 Zentimeter langes Küchenmesser» in die Hand genommen. Damit soll er auf seine Noch-Ehefrau in der Küche losgegangen sein.

Achtmal auf sie eingestochen – dann gewürgt

Insgesamt acht Mal habe Visar H. auf seine Frau eingestochen. Die verstorbene Frau hatte unter anderem Verletzungen an der Brust, auf der Seite und an der rechten Wade.

Nach dem Angriff mit dem Messer sei der Mann auch mit den Händen auf seine Ehefrau losgegangen. «Er packte sie am Hals und würgte sie derart stark, dass sie mindestens Abbrüche vom Zungenbein und des Schildknorpelfortsatzes erlitt», so die nüchterne Beschreibung der Staatsanwaltschaft.

Obwohl seine Frau noch hustete, habe ihr Ehemann keine Hilfe geleistet. Stattdessen habe er erst einmal eine Dusche genommen. Danach sei er in die Garage gegangen und habe dort das Mobiltelefon seiner Frau geholt, welches er unter dem Sitz seines Motorrads versteckt gehalten haben soll.

Nach der Tat hat er auf dem Sofa geraucht

Daraufhin habe er auf dem Sofa im Wohnzimmer Platz genommen, Zigaretten geraucht und Kaffee getrunken. Zudem sei er das Handy seiner Partnerin durchgegangen, um «ihre ausserehelichen intimen Kontakte zu sichten», so die Anklage.

Einige Zeit später habe der Beschuldigte seinen Bruder und einen Kollegen angerufen und ihnen von der Tat erzählt. Gleichzeitig sei seine Frau auf dem Küchenboden ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 39-Jährige starb gemäss Staatsanwaltschaft an zwei kollabierten Lungenflügeln und starkem Blutverlust. «Nachdem er sich sicher war, dass seine Frau tot war, avisierte er schliesslich die Kantonspolizei Thurgau», so die Anklageschrift.

Für die Familie von Zana H. ist dieses Zuwarten des Beschuldigten unverständlich. «Hätte er gleich mit einem Notruf reagiert, hätte sie vielleicht noch gerettet werden können», sagt eine Verwandte zu Blick. «Stattdessen stach er mehrmals zu und liess Zana kaltblütig sterben. Er behandelte sie wie Dreck!» Für die Verwandte steht fest: «Visar hat es genossen, ihr beim Sterben zuzusehen. So konnte er ihr ein letztes Mal seine Dominanz zeigen.»

Was der Verwandten am meisten zu schaffen macht: «Er behauptet Dinge über Zana und sie kann sich nicht einmal verteidigen!» Die Fremdgehanschuldigungen machen gemäss der Verwandten auch den drei Töchtern des Paares zu schaffen. «Sie hassen ihren Vater für die Tat. Sie hassen ihren Vater für das Bild, das es über ihre Mutter zeichnet. Sie wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben!»

17 Jahre Knast gefordert

Auch für die Anklage ist klar: Es war Mord. Wenn jemand mordet, dann «handelt der Täter besonders skrupellos», so die Staatsanwaltschaft. «Sind sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren», heisst es in der Erklärung des Straftatbestandes.

So fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 17 Jahren – unter Anrechnung der Tage, die er bereits in Untersuchungshaft abgesessen hat und jetzt im vorzeitigen Strafvollzug absitzt. Nach dem Gefängnis soll der heute 44-jährige Visar H. für 15 Jahre des Landes verwiesen werden.

Auch die Verwandte spricht sich für eine «gerechte Strafe» aus. «Ob 17 Jahre für so ein kaltblütiges Vorgehen genug sind, weiss ich nicht!»

Eine Anfrage bei der Anwältin des Beschuldigten ist noch hängig. Für den Beschuldigten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Die Mordverhandlung gegen Visar H. beginnt am Dienstagmorgen um 8 Uhr vor dem Bezirksgericht Weinfelden. Blick ist live mit dabei.

* Namen geändert