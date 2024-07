Motorradfahrer verletzt sich in Wäldi TG bei Selbstunfall schwer

Motorradfahrer verletzt sich in Wäldi TG bei Selbstunfall schwer

Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A7 schwer.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 19-jährige Motorradfahrer war gegen 17.15 Uhr auf der Autobahn A7 in Richtung Kreuzlingen unterwegs. Höhe Wäldi verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte am rechten Fahrbahnrand mit der Leitplanke. Dabei zog er sich schwere Armverletzungen zu.

Ein Rettungshelikopter landete auf der Fahrbahn und flog den Mann schliesslich in ein Spital, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung. Der Verkehr sei deshalb zwischenzeitlich über ein Nottor von der Autobahn abgeleitet worden.