Lenker überstand mehrfachen Überschlag seines Autos unverletzt

Ein 41-jähriger Autolenker ist am Samstagabend in Au TG bei einem spektakulären Selbstunfall mit dem Schrecken davongekommen. Sein Auto hatte sich mehrfach überschlagen.

Der Autolenker überstand den spektakulären Selbstunfall unverletzt. Foto: Kantonspolizei Thurgau

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Autofahrer war gegen 21.00 Uhr in Richtung Bauma unterwegs, als er aus zunächst noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve von der Strasse abkam, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. In der Folge sei das Fahrzeug mit zwei Randleitpfosten kollidiert, sei auf die Leitplanke aufgefahren und schliesslich sich mehrfach überschlagend rund 30 Meter einen Abhang hinuntergestürzt. Das Fahrzeug kam schliesslich seitlich liegend in einem Wald zum Stillstand. Der Autolenker blieb unverletzt.