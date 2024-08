Verkehrsunfall Fünfjähriger in Thundorf TG von Lieferwagen angefahren

Ein fünfjähriger Knabe ist am Freitagabend in Thundorf TG von einem Lieferwagen angefahren und dabei leicht bis mittelschwer verletzt worden. Ein Rettungsdienst brachte den jungen Fussgänger ins Spital, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.