E-Bike-Fahrerin nach Unfall in Kreisel in Frauenfeld TG im Spital

Eine 42-jährige E-Bike-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Frauenfeld TG am späten Samstagabend verletzt und danach ins Spital gebracht worden. Eine 29-jährige Autofahrerin hat sie in einem Kreisel übersehen, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor Mitternacht im Schweizerhofkreisel, wie die Polizei schreibt. Die Autofahrerin habe bei der Einfahrt von der Bahnhofstrasse die bereits im Kreisel fahrende Frau auf dem E-Bike übersehen und sei mit ihr kollidiert. Dabei erlitt die 42-Jährige leichte bis mittelschwere Verletzungen, wie es weiter heisst.

Laut der Polizei entstand beim Unfall ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.