Verkehrsunfall Alkoholisierter Mann in Arbon TG mit E-Trottinett verunfallt

Ein 53-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in der Altstadt von Arbon TG mit seinem E-Trottinett verunfallt. Er wurde leicht bis mittelschwer verletzt in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte.