Verkehrsunfall 14-Jähriger begeht in Weinfelden Fahrerflucht und verursacht Unfall

Ein 14-Jähriger ist am Samstagabend in Weinfelden TG mit einem Auto vor der Polizei geflohen und hat dabei einen Unfall verursacht. Der Jugendliche und seine beiden Mitfahrer flüchteten daraufhin zu Fuss, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte.