Verkehrsunfall 12-Jähriger bei Kollision mit Auto in Sirnach TG verletzt

Ein 12-jähriges Kind hat am Samstagnachmittag in Sirnach TG bei einem Zusammenstoss mit einem Auto mittelschwere Verletzungen erlitten. Die Ambulanz lieferte den Jungen ins Spital ein, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte.