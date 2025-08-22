Thurgauer Bahnen und Busse befördern 23 Millionen Passagiere

Die Zahl der Reisenden im öffentlichen Verkehr des Kantons Thurgau hat innerhalb eines Jahres um 2,7 Prozent zugenommen. 2024 nutzen somit 23 Millionen Passagiere die Regionalbahnen und Regionalbusse im Kanton.

Züge, Busse und Fähren im Kanton Thurgau legten 2024 über 13 Millionen Kilometer zurück. (Archivbild) Foto: REGINA KUEHNE

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit der erfreulichen Entwicklung der Nachfrage erhöhte sich auch der Kostendeckungsgrad des Regionalverkehrs im Kanton Thurgau gegenüber dem Jahr 2023 um 3 Prozentpunkte, schrieb die kantonale Abteilung öffentlicher Verkehr am Freitag in einer Mitteilung. Dieser habe vergangenes Jahr 50 Prozent betragen. Verglichen mit dem Jahr 2019 sei die Wirtschaftlichkeit um 6,7 Prozentpunkte gestiegen.

Die Züge, Busse und Fähren des öffentlichen Regionalverkehrs legten 2024 rund 13,3 Millionen Kilometer zurück. Das sind 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr, hiess es in der Mitteilung weiter.