Verfolgungsjagd durch Frauenfeld Einbrecher-Franzosen krachen mit Wagen in Hausfassade

Drei Franzosen sind nach einem Einbruch in Wil mit dem Auto geflüchtet und verunfallten in Frauenfeld. Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch mehrere Ortschaften krachte das Fluchtfahrzeug in eine Hausfassade.

Publiziert: vor 17 Minuten