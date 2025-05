Unterstand geht in Flammen auf Betrunkener AMG-Lenker baut Selbstunfall in Hüttwilen TG

Dieser 585 PS starke Mercedes-AMG ist nur noch Schrott: Ein Autofahrer verlor in der Nacht auf Sonntag die Kontrolle über seine Luxuskarosse und donnerte in einen Holzunterstand. Das Luxusauto ging dabei in Flammen auf.