Unfall mit 110 km/h Thurgauer Polizist steht wegen Blaulichtfahrt vor Gericht

Am Donnerstagmorgen hat am Bezirksgericht in Münchwilen TG der Prozess gegen einen Polizisten begonnen. Der Polizeioffizier verursachte auf der Fahrt zu einem Einsatzort innerorts in Bettwiesen TG mit rund 110 km/h einen Unfall.