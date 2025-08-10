Bei einem Unfall in Warth wurde eine 13-jährige Velofahrerin schwer verletzt. Das Mädchen kollidierte beim Einbiegen in die Hauptstrasse mit dem Auto einer 70-Jährigen und musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Wie es genau zum Unfall kommen konnte, wird ermittelt. Foto: kapo tg

Velofahrerin bei Zusammenstoss mit Auto in Warth schwer verletzt

13-jährige Velofahrerin wollte in Hauptstrasse einbiegen, als der Unfall geschah

Kurz vor 17 Uhr am Samstag war eine Autofahrerin (70) auf der Hauptstrasse in Richtung Buch bei Frauenfeld TG unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine Velofahrerin (13) von Hüttwilen herkommend in Richtung Nergeten und beabsichtigte, links in die Hauptstrasse einzubiegen. Dabei kam es aus noch ungeklärten Gründen zum Zusammenstoss mit dem Auto der 70-Jährigen.

Die Velofahrerin wurde durch den Zusammenstoss schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen.

Die Kantonspolizei Thurgau klärt die genauen Umstände des Unfalls ab.