Autofahrerin bei Crash leicht verletzt

Unfall in Uerschhausen TG

Bei der Kollision zwischen zwei Autos ist am Sonntag in Uerschhausen eine 65-jährige Fahrerin leicht verletzt worden. Foto: Kapo TG

Die 65-Jährige Frau war kurz nach 11 Uhr auf der Nebenstrasse von Buch kommend in Richtung Nussbaumerstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Auf der Kreuzung sei es zur Kollision mit dem vortrittsberechtigten Auto eines 28-Jährigen gekommen, der von Nussbaumen in Richtung Uerschhausen unterwegs war.

Beim Unfall wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt einige zehntausend Franken.