Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Steckborn nach einem Selbstunfall in das Schaufenster einer Liegenschaft gestürzt. Er musste mittelschwer verletzt ins Spital gefahren werden.

Beim Sturz des Motorradfahrers wurde das Schaufenster zerstört. Foto: Kantonspolizei Thurgau

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 64-Jährige sei um 16 Uhr in Richtung Kreuzlingen unterwegs gewesen, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Montag mit. Aus noch unbekannten Gründen geriet er in einer Rechtskurve über die Gegenfahrbahn und stürzte danach in das Schaufenster einer Liegenschaft.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Die Unfallursache wird noch weiter abgeklärt.