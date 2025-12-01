Bei einem Unfall in Sommeri wurden am Montag eine 14-jährige Velofahrerin schwer und eine 17-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt. Die Velofahrerin hatte sich am Arm der Rollerfahrerin festgehalten und wurde gezogen, als beide aus ungeklärten Gründen stürzten.

Velofahrerin hält sich an Roller fest – 14-Jährige schwer verletzt

Darum gehts Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Sommeri, Velofahrerin schwer verletzt

14-jährige Velofahrerin hielt sich am Arm einer Rollerfahrerin fest

Johannes Hillig Redaktor News

Kurz nach 12 Uhr am Montag war eine Velofahrerin (14) auf der Hauptstrasse von Amriswil kommend in Richtung Sommeri unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen hielt sie sich am Arm einer Rollerfahrerin fest und liess sich vom Roller ziehen. Aus noch unbekannten Gründen kam es im Bereich der Verzweigung mit der Eichholzstrasse zum Sturz der beiden Fahrerinnen.

Die Velofahrerin wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Rollerfahrerin (17) wurde leicht verletzt und suchte selbständig einen Arzt auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.

Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab.