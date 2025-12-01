Darum gehts
- Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Sommeri, Velofahrerin schwer verletzt
- 14-jährige Velofahrerin hielt sich am Arm einer Rollerfahrerin fest
- Sachschaden von einigen tausend Franken entstanden, Kantonspolizei ermittelt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Johannes HilligRedaktor News
Kurz nach 12 Uhr am Montag war eine Velofahrerin (14) auf der Hauptstrasse von Amriswil kommend in Richtung Sommeri unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen hielt sie sich am Arm einer Rollerfahrerin fest und liess sich vom Roller ziehen. Aus noch unbekannten Gründen kam es im Bereich der Verzweigung mit der Eichholzstrasse zum Sturz der beiden Fahrerinnen.
Die Velofahrerin wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Rollerfahrerin (17) wurde leicht verletzt und suchte selbständig einen Arzt auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.
Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab.