Am Freitagnachmittag ereignete sich bei der Einfahrt Arbon Süd auf dem Autobahnzubringer A23 ein Unfall mit einem Postauto. Ein 60-jähriger Chauffeur geriet neben die Fahrbahn und kam an der Leitplanke zum Stillstand.

Die Fahrgäste konnten das Postauto weitgehend unverletzt verlassen. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Gegen 14.15 Uhr am Freitagnachmittag wollte der Chauffeur eines Postautos in Roggwil über die Einfahrt Arbon Süd auf den Autobahnzubringer A23 in Richtung St. Gallen fahren. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt, geriet er mit dem Bus neben die Fahrbahn. Die Polizei vermutet ein medizinisches Problem als Ursache.

Der Bus kam an der Leitplanke zum Stillstand, wie auch ein Foto der Polizei zeigt. «Der Chauffeur wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Einer der rund 20 Fahrgäste wurde leicht verletzt, konnte aber vor Ort behandelt werden», so die Polizei.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Während der Unfallaufnahme blieb die Einfahrt Arbon Süd vorübergehend gesperrt.