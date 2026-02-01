Darum gehts
- Auto-Unfall in Oberwangen: Frontalzusammenstoss am Samstag, Beifahrerin ins Spital gebracht
- 19-jähriger Fahrer nickte ein, geriet auf Gegenfahrbahn, verursachte Kollision
- 72-jährige Beifahrerin verletzt, Totalschaden an beiden Fahrzeugen, Unfallzeit 10.30 Uhr
Johannes HilligRedaktor News
Ein 19-jähriger Autofahrer war am Samstag kurz nach 10.30 Uhr auf der Aumühlestrasse in Richtung Oberwangen unterwegs. Wie er gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau sagte, nickte er kurz vor der Verzweigung zum Skiliftweg ein.
Dadurch geriet sein Fahrzeug auf die andere Strassenseite und kollidierte dort frontal mit einem Auto aus der Gegenrichtung.
Die 72-jährige Beifahrerin im anderen Auto wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden.