Sekundenschlaf führte am Samstag zu einem Frontalcrash auf der Aumühlestrasse bei Oberwangen. Ein 19-jähriger Fahrer kollidierte mit einem Auto. Eine 72-jährige Beifahrerin wurde verletzt, beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Darum gehts Auto-Unfall in Oberwangen: Frontalzusammenstoss am Samstag, Beifahrerin ins Spital gebracht

19-jähriger Fahrer nickte ein, geriet auf Gegenfahrbahn, verursachte Kollision

72-jährige Beifahrerin verletzt, Totalschaden an beiden Fahrzeugen, Unfallzeit 10.30 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Ein 19-jähriger Autofahrer war am Samstag kurz nach 10.30 Uhr auf der Aumühlestrasse in Richtung Oberwangen unterwegs. Wie er gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau sagte, nickte er kurz vor der Verzweigung zum Skiliftweg ein.

Dadurch geriet sein Fahrzeug auf die andere Strassenseite und kollidierte dort frontal mit einem Auto aus der Gegenrichtung.

Die 72-jährige Beifahrerin im anderen Auto wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden.



