Unfall in Münchwilen TG
«Velofahrerin ist noch am Ort verstorben»

Bei einem Unfall mit einem LKW ist am Dienstagabend eine 42-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie war mit dem Velo unterwegs.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
