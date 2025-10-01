Unfall in Münchwilen TG «Velofahrerin ist noch am Ort verstorben»

Bei einem Unfall mit einem LKW ist am Dienstagabend eine 42-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie war mit dem Velo unterwegs.

