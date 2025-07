Ein junger Mann wurde am Donnerstagmorgen auf einem Bahnübergang im Märstetten von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfall in Märstetten TG

1/4 Ein Mann wurde bei einem Unfall in Märstetten tödlich verletzt. Foto: BRK News

Valentin Köpfli Redaktor News

Bei einem Unfall am Bahnhof Märstetten TG wurde am Donnerstagmorgen ein Pole (†26) tödlich verletzt. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau befand sich um zirka 5:15 Uhr ein Mann mit einem Fahrrad auf dem Perron beim Bahnhof Märstetten. Er geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Geleise und wurde von einem Güterzug erfasst, der in Richtung Weinfelden unterwegs war. Der Mann wurde beim Zusammenstoss tödlich verletzt.

Die Umstände werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt, zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst beigezogen. Wer Angaben zum Unfall machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Müllheim zu melden.