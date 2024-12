Ein 52-jähriger Autofahrer kollidierte am Sonntagabend in Kreuzlingen TG mit einem Zug und einer geschlossenen Barriere. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Spital gebracht.

Autofahrer (52) kracht auf Bahnübergang in Zug

Unfall in Kreuzlingen TG

Das Auto erlitt einen Totalschaden. Foto: Thurgauer Kantonspolizei

Ein Auto wurde am Sonntagabend auf einem Bahnübergang in Kreuzlingen TG von einem Zug erfasst, wie die Thurgauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Ein 52-jähriger Autofahrer war gegen 20.50 Uhr auf der Bernrainstrasse in Richtung Kreuzlingen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte er beim Bahnübergang am Bündtweg mit der geschlossenen Barriere und einem Zug, der in Richtung Tägerwilen fuhr.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Lokführer und die Fahrgäste blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die Bahnstrecke blieb während der Unfallaufnahme und der Bergung bis 22.45 Uhr gesperrt.