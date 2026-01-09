Ein Auto prallte auf der Anhöhe des Seerückens frontal in ein Postauto. Der Autofahrer wurde schwerst verletzt, zwei Personen im Postauto erlitten ebenfalls Verletzungen. Die Strasse war zum Unfallzeitpunkt vereist.

Gesamtschaden im sechsstelligen Bereich, Strasse stundenlang gesperrt

Schwerer Verkehrsunfall in Hüttwilen TG: Ein Autofahrer (22) war von Herdern in Richtung Eschenz unterwegs, als er auf der Anhöhe des Seerückens aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sein Fahrzeug frontal mit einem Postauto, das in entgegengesetzter Richtung fuhr.

Der Aufprall war derart heftig, dass am Personenwagen die hintere Achse herausgerissen wurde. Das Unfallfahrzeug wirkte beim Stillstand nahezu entzweigeteilt, wie BRK News berichtet. Der junge Autofahrer erlitt bei der Kollision schwerste Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Chauffeur und Passagier verletzt

Der Postauto-Chauffeur (52) und ein Passagier (25) wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht.

Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn im Bereich des Seerückens vereist. Die genaue Unfallursache wird nun durch den kriminaltechnischen Dienst abgeklärt. Die Strasse blieb für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Beim Unfall entstand hoher Sachschaden. Der Personenwagen erlitt Totalschaden, das Postauto wurde stark beschädigt. Insgesamt ist von einem Schaden im sechsstelligen Bereich auszugehen.