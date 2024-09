Häckselmais-Laster kippt in Kurve um

Unfall in Berlingen TG

Marian Nadler Redaktor News

Ein Lastwagenfahrer (20) war am Mittwochmittag auf der Bergstrasse von Raperswilen in Richtung Berlingen TG unterwegs. In einer Linkskurve geriet das mit Häckselmais beladene Fahrzeug von der Fahrbahn, überschlug sich und kam im abfallenden Gelände zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht bis mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung.

Umleitung organisiert

Da Dieselöl ausgelaufen war, kam ein Funktionär des Amts für Umwelt vor Ort und ordnete die Entfernung des kontaminierten Erdreichs an. Als Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten liefen, musste die Strasse für mehrere Stunden gesperrt werden.

Dieses Bild vom Unfallort zeigt den umgekippten Laster. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Die Feuerwehr Berlingen organisierte eine Umleitung. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.