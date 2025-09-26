Autofahrer schläft nach Selbstunfall hinter dem Steuer ein

Der Fahrer kam mit seinem Fahrzeug von einem Waldweg ab.
Foto: Kantonspolizei Thurgau
Darum gehts
- Polizei entdeckt verunfalltes Auto mit schlafendem Fahrer im Thurgau
- Fahrzeug steckte nach Abkommen von Waldweg fest
- Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr morgens
Gegen 5 Uhr entdeckte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau ein verunfalltes Auto, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Das Fahrzeug war von einem Waldweg abgekommen und steckengeblieben. Der Mann sass schlafend auf dem Fahrersitz.