Unfall Autofahrer schläft nach Selbstunfall hinter dem Steuer ein

Ein 31-jähriger Mann ist am frühen Freitagmorgen nach einem Selbstunfall in Steinebrunn hinter dem Steuer eingeschlafen. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme und eine Urinprobe an. Seinen Führerausweis musste der Fahrer abgeben.

Publiziert: vor 59 Minuten | Aktualisiert: vor 28 Minuten