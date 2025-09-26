DE
Unfall
Autofahrer schläft nach Selbstunfall hinter dem Steuer ein

Ein 31-jähriger Mann ist am frühen Freitagmorgen nach einem Selbstunfall in Steinebrunn hinter dem Steuer eingeschlafen. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme und eine Urinprobe an. Seinen Führerausweis musste der Fahrer abgeben.
Der Fahrer kam mit seinem Fahrzeug von einem Waldweg ab.
Foto: Kantonspolizei Thurgau

Darum gehts

  • Polizei entdeckt verunfalltes Auto mit schlafendem Fahrer im Thurgau
  • Fahrzeug steckte nach Abkommen von Waldweg fest
  • Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr morgens
Gegen 5 Uhr entdeckte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau ein verunfalltes Auto, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Das Fahrzeug war von einem Waldweg abgekommen und steckengeblieben. Der Mann sass schlafend auf dem Fahrersitz.

