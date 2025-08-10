Eine Stand-up-Paddlerin erlebte am Sonntagmorgen ihr blaues Wunder. Ein Boot fuhr direkt in sie hinein. Zum Glück wurde sie nur leicht verletzt.

Darum gehts Schiff kollidiert mit Stand-up-Paddlerin auf dem Obersee bei Egnach TG

Motorschifffahrer war kurz abgelenkt und bemerkte Paddlerin zu spät

Frau (44) leicht verletzt und ins Spital gebracht

Am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, war ein Mann (71) mit einem Motorschiff auf dem Obersee ausserhalb der Uferzone von Arbon in Richtung Romanshorn TG unterwegs. Laut der Kantonspolizei Thurgau war der Mann auf Höhe Egnach kurz abgelenkt, weshalb er eine Stand-up-Paddlerin vor ihm zu spät bemerkte.

Trotz sofort eingeleitetem Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoss zwischen dem hinteren Teil des Stand-up-Paddling-Bords und dem Schiff. Die Frau (44) wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie es in einer Medienmitteilung heisst.