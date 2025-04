Wegen der Verschmutzung eines Baches in Roggwil sind vergangene Woche mehrere Dutzend Bachforellen verendet. Gemäss der Polizei gelangte eine noch unbekannte Flüssigkeit in das Gewässer. Der Verursacher ist nicht bekannt.

Mehrere Dutzend Fische verendeten in einem Bach in Roggwil. Foto: Kantonspolizei Thurgau

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Abklärungen unteren anderem des Amts für Umwelt ergaben, dass die Flüssigkeit im Raum Baumannshaus/Riedern in den Esswilerbach und anschliessend in Arbon in den Saalbach gelangte. Die Kantonspolizei Thurgau schrieb in einem Communiqué vom Donnerstag von einem «Totalausfall des Fischbestandes» im Esswilerbach.