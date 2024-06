Die heftigen Unwetter sorgen nicht nur für Schäden und Überflutungen, sondern schwemmen auch lang verschollene Personen wieder an die Oberfläche. Am Bodensee werden derzeit mehr als hundert Personen vermisst. Zwei sind am Wochenende gefunden worden.

Am Samstagvormittag machte eine Bootsfahrerin auf der deutschen Seite des Bodensees eine grausige Entdeckung: Eine männliche Leiche schwamm an der Oberfläche, zwei Kilometer vor der Rheinmündung.

Am Samstagabend folgte der zweite Schreck. Zwischen dem österreichischen Hard und dem deutschen Lindau fanden drei Kajakfahrer ebenfalls eine Leiche im Wasser. Wie SRF berichtet, soll der Mann bereits seit sechs Monaten tot sein. Am Dienstag soll eine Obduktion des Leichnams stattfinden.

Unwetter und Hochwasser bringen Leichen an die Oberfläche

Wie Bernhard Aigner, Kommandant der Seepolizei Hard, der österreichischen Nachrichtenagentur apa erklärt, sei dies kein neues Phänomen. Ab 50 Metern Tiefe halte der Wasserdruck die Leichen unten. Zwar entstehen mit der Verwesung bestimmte Gase, doch diese würden nicht ausreichen, um die Leiche aufschwimmen zu lassen.

Die verschieden warmen Seewasserschichten werden vor allem im Winter kaum umgewälzt. Dies passiert nur im Herbst und in den warmen Frühjahren. Eine andere Möglichkeit, die verschiedenen Schichten zu durchmischen, sind Hochwasser und Stürme, so Aigner zu SRF. Dadurch mischen sich nicht nur die Wassermassen, sondern auch die Leichen haben eine Möglichkeit, an die Oberfläche zu gelangen.

Mitte Juni stieg der Pegel aufgrund der heftigen Niederschlagsmengen auf ein Rekordhoch. Gefahrenstufe vier von fünf wurde vom Bund indes ausgerufen. Der See trat an vielen Orten über die Ufer. Da sich die Regenmenge kurz darauf etwas verminderte, blieb es glücklicherweise bei kleineren Überschwemmungen.

Über 100 Personen auf dem Bodensee vermisst

Wie die Polizei mitteilt, gehen die Einsatzkräfte derzeit nicht davon aus, dass die zwei Leichenfunde am Samstag etwas mit der Suchaktion am Freitag zu tun haben. Bei Lustenau an der Schweizer Grenze zu Österreich waren am Freitag Kleider am Ufer gefunden worden.

Laut der Thurgauer Polizei wurden vor dem Wochenende ungefähr 103 Personen auf dem Bodensee vermisst. Rund 65 Menschen ertrinken jährlich in Schweizer Gewässern. Der häufigste Unfallhergang ist dabei das «plötzliche Untergehen», wie Reto Abächerli, Fachperson für Ertrinkungsprävention der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft Ende Mai zu Blick sagte.