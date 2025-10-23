Eine Frau wurde am Mittwoch bei einem Treppensturz in Islikon TG schwer verletzt und verstarb später im Spital. Die genauen Umstände werden abgeklärt.

Eine Frau wurde am Mittwoch bei einem Treppensturz in Islikon TG schwer verletzt und verstarb später im Spital. Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Darum gehts 67-jährige Frau stürzt Treppe hinunter und stirbt im Spital

Unfallursache ist noch ungeklärt und wird untersucht

Gegen 15 Uhr stürzte am Mittwoch eine Frau in Islikon TG aus noch ungeklärten Gründen eine Treppe in einer Liegenschaft an der Oberen Bleichewiese hinunter. Die 67-jährige Schweizerin wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen. Dort erlag sie wenig später ihren Verletzungen.

Die genauen Umstände werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.