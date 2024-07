Streit um Kinderspielplatz in Romanshorn TG «Tausend Franken zum Spielen ist zu viel»

Ein Kinderspielplatz in Romanshorn TG wollte an mindestens drei Samstagen im Hochsommer ausgerechnet ihr wichtigstes Klientel nicht reinlassen: Kinder. Die Reaktionen im Internet und in der Gemeinde gehen hoch.