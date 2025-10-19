Brand in Wohnung in Arbon TG

1/2
Rauchentwicklung in Arbon TG
Foto: Blick-Leserreporter
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Feuerwehreinsatz laufe, sagte der Mediensprecher der Polizei weiter. Der Warndienst Alertswiss hatte am Mittag gemeldet, dass es in Arbon brenne und es zu einer starken Rauchentwicklung komme. Der Brand habe zu einem starken, unangenehmen Geruch geführt. Fenster und Türen seien zu schliessen, Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.
Die Kantonspolizei stellte am Nachmittag weitere Informationen in Aussicht.