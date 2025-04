Eine Autofahrerin wurde am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Leimbach schwer verletzt. Sie wurde durch die Rega ins Spital gebracht.

1/5 Ein völlig demoliertes Fahrzeug. Foto: BRK News

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 15.30 Uhr war eine Autofahrerin am Dienstag auf der Hauptstrasse von Mattwil TG her kommend in Richtung Leimbach TG unterwegs. Gleichzeitig beabsichtigte ein Autofahrer, die Hauptstrasse von der Guntersriedstrasse her zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die 61-jährige Autofahrerin musste durch die Feuerwehr Weinfelden aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurde beim Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen. Der 41-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Fahrzeuge erlitten Totalschaden

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Thurgau klärt die genauen Umstände des Unfalls ab. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Autofahrer eine Blutentnahme und eine Urinprobe an.

Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste die Strasse in Richtung Guntershausen bei Berg für mehrere Stunden gesperrt werden.